Son dakika... Dikkat! Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı geldi
Meteoroloji'den bugün için çığ, buzlanma ve don uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu'da ise buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı 1
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 7
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 10
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
DOĞU’YA ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgar, kuzey yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Öte yandan, gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da sıfırın altında 3, Bitlis'te 5, Hakkari'de 7 ve Muş'ta 2 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 1, Bitlis'te sıfırın altında 2, Hakkari'de sıfır derece olacak.
Bölgede çığ, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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