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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.12.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Dikkat! Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı geldi

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Son dakika... Dikkat! Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı geldi

Meteoroloji'den bugün için çığ, buzlanma ve don uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu'da ise buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı 1
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 7
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 10
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

DOĞU’YA ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgar, kuzey yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Öte yandan, gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da sıfırın altında 3, Bitlis'te 5, Hakkari'de 7 ve Muş'ta 2 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 1, Bitlis'te sıfırın altında 2, Hakkari'de sıfır derece olacak.
Bölgede çığ, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

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