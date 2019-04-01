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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 00:07, Son Güncelleme:

Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: Cumhur ittifakı hedeflerine ulaşmıştır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimde kesim olmaya sonuçların belli olmasının ardından açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında "Cumhur ittifakının beka çağrısı doğudan batıda, kuzeyden güneye hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağ duyusunu göstermiş, bekasına muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır.  31 Mart seçimlerinin kazananı tüm Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Milli irade tecelli etmiş hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Bilhassa ifade etmek isterim ki, sandıktan çıkan sonuçlara saygımız tartışma götürmez bir gerçektir.

Demokrasiye bağlılığımız açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kez daha işaret, yeniden ilan etmiştir.

Malatya’da muhtar seçimi kapsamında vuku bulan ve iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sandık başındaki kavgadan derin bir üzüntü duyduğumuzu da herkesin bilmesinde yarar vardır. Bu vesileyle, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Saadet Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Seçim sonuçlarına cumhur ittifakı ruhu damga vurmuştur. Cumhurun karşısında tesis edilen çok aktörlü kirli cephe, yerli ve yabancı işbirlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkum edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaafa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir.

'CUMHUR İTTİFAKI HEDEFLERİNE ULAŞMIŞTIR'

Cumhur ittifakının beka çağrısı doğudan batıda, kuzeyden güneye hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağ duyusunu göstermiş, bekasına muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır.  31 Mart seçimlerinin kazananı tüm Türkiye’dir.

Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, terör örgütleri, terörist emeller çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır.

“TÜRKİYE’YE TEHDİT SÖKMEYECEĞİ ANLAŞILMIŞTIR”

Türkiye’ye tehdit sökmeyeceği anlaşılmış, bununla birlikte teyit edilmiştir. Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamızı hafife alanlar kuşkusuz yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır.

Artık seçim geride kalmıştır. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte, çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Türkiye’nin kutuplaşarak mesafe alması düşünülemeyecektir.

Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümüne, müreffeh güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. Tarihe karşı hem vefa, hem de gönül borcumuz vardır. Bilinmelidir ki aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir.

‘TÜRK MİLLETİ KRİZ SİYASETİNE GEÇİT VERMEMİŞTİR’

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma yaşanmayacak olması ülkemizin ufkunu aydınlatmıştır.

Ayrılıkta hayır yoktur. Türk milleti gelecekteki beş yıl boyunca büyükşehir, il ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş ve konu kapanmıştır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. Türkiye’nin önü açılmıştır. Parti olarak milletimizin verdiği mesajları analiz edip yorumlayacağımız aşikardır. Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. Kaos diline müsaade etmemiştir. İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacaktır.

Cumhur ittifakının be partimizin muhterem adaylarına oy veren aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

‘CUMHURBAŞKANIMIZA, AK PARTİYE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Terör örgütlerinin tahriklerini reddeden, istismar ve yalanlara sırtlarını dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok yoğun kampanya dönemine imza atan sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partiye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Adanmış ve inanmış bir vicdanla, üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü gayretle yerine getiren Cumhur İttifakı’nın ve üç hilalin aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyorum.

Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhu ve Cumhur İttifakı’nın kararlı, inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Unutulmasın ki her şey Türkiye içindir.

Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine karşı milli bir kenetlenme ruhuyla karşı durulacak ve gelecek Türk milletinin olacaktır. 31 Mart mahal idareler seçimlerinin ülkemize, milletimize, milli bekamıza hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye’nin ehline emanet edilmesinden bahtiyarlık duyuyorum.

CUMHURBAŞKANI İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından sonra Ankara’ya dönüşü öncesinde bir telefon görüşmesi olmuştur. Çalışmalar sebebiyle MHP’ye gönül vermiş arkadaşlarımızı tebrik etmişlerdir.

İSTANBUL SEÇİMLERİ

Takip ediyoruz, kazanmak için bir oy fazla almak yeterlidir.

ANKARA SEÇİMLERİ

TV rakamları onu gösteriyor. YSK ne zaman karar verir bilemiyoruz. Onu da yakinen takip ediyoruz.

ADANA VE MERSİN…

Bugün için basın yoluyla kamuya intikal etmiş bilgiler ışığında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmadığımız ifade edilmektedir. Henüz sonuçlar tam netleşmemiştir. Ama bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye’de daha evvelden HDP’nin aday çıkartmadığı illerde bugün CHP ve İYİ Parti’nin seçim sonuçlarını birlikte değerlendirerek zafere ulaştıklarını ilan etmişlerdir. O olayları da yakinen takip ediyoruz. Gelecekte çok daha farklı sonuçlar neler olabilir hep beraber göreceğiz.

Bu seçim sonuçlarını 201 yılıyla karşılaştırdığınızda önemli bir bereket olduğunu belirtmek isterim. Kesin sonuçlar netleştiğinde hangi ilde, ilçede beldede ne kadar aldığımızı; bunların dışında Cumhur İttifakı sonuçlarını da değerlendirdiğimizde çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Şimdi herkes kazandığını söylemektedir. Demek ki siyaseten mağlup olan yok bu ülkede.

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