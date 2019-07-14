Son dakika: Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankırı’da konuştu.
İşte Bahçeli’nin sözlerinden satır başları:
Doğu Akdeniz’den taviz demek Ankara’dan taviz demektir. Eğer hakkımızı aramazsak hem haktan hem de şereften mahrum olmak kaçınılmaz bir tarih gerçeğidir.
Türkiye tarihsel haklarının savunulması için atak olmak zorundadır.
İkinci Pençe operasyonunun gittiği yere kadar taşınması artık beka meselesidir.
Ya kanlı terör bitecek ya da terör milli birliğimizi kemirecektir.
HDP ile ittifak yapanlar terör karşısında seslerini çıkartmıyorlar. PKK’nın siyasi aparatı HDP’dir. CHP’ye destek veren mihraklar bilinmektedir.
Bunlar S-400’lerin ülkemize gelmesinden rahatsızdır.
Bunlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmak isteyen siyasi defolardır.
Biz bunlara boşuna zillet demiyoruz.
CHP’in, İP’in, HDP’in hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur.
Geleceğin kudreti Türkiye Cumhuriyetidir. Gelecek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle inşa edilecektir.
FETÖ’nün son kalıntıları hukuk içinde temizlenecek, PKK’ya hayat ve varlık imkanı tanınmayacaktır.
Türkiye bir yıldız gibi parlayacaktır.
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