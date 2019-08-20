Son dakika: Denizli'de korkutan deprem!
Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 07.37'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Çardak ve Denizli Merkez çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,9 büyüklüğünde deprem, saat 07.37'de meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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