Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD, Twitter hesabından da şu açıklamayı yaptı:
"Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
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