Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur" dedi.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
'Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas, Irak, Filistin, Çanakkale ve Galiçya, Makedonya, Romanya cephelerinde savaşan Osmanlı ordusu kahramanlık hikayesidir.
Adana'dan Gaziantep'e pek çok yerde milletimizin kendi iradesi ile başlattığı Kuvayi Milliye hareketi kısa sürede düzenli orduya dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde de TSK dünyanın en modern araçlarıyla teçhiz edilerek ülkemizin bağımsızlığının teminatı olmuştur.
Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur.
DEVAMI GELİYOR...
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