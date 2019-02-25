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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat Mitingi'nde konuşuyor

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat Mitingi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Mitingi'nde konuşuyor... İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün yine bir başkasın, bir başka coşkulusun Yozgat. Ama işimiz çok, çok gideceğimiz yerler var. Onun için inşallah hayırlısıyla şu seçimleri halledelim daha sonra teşekküre... Gönül yıkma kemlik etme bir ferde, bu dünyada senden kul incinmesin diyen gönül dostlarının diyarı Yozgat.. Yiğitleri eksik olmayan Yozgat; Ahmet Efendi'nin yadigarı, Çapanoğlu'nun şehri sizleri gönülden selamlıyorum.

"DÜNYADAKİ YOZGATLILARI SELAMLIYORUM"

Gidin Avusturya'ya Yozgat'ı ülkemizin en büyük şehri sanırlar. Çünkü bu ülkede on binlerce Yozgatlı yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da daha pek çok Avrupa ülkesinde yüz binler Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Buradan tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Bu meydanda sevda var, bu meydanda inanç var, bu meydanda azim var, bu meydanda vefa var. Bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda gerektiğinde kadife eldiven olup seven, gerektiğinde demiryumruk olup ezen cesur yürekler var.

Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde Yozgat hep ilk sıralarda yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Yozgat 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? Yozgat 31 Mart'ta Yozgat'ta ve Türkiye'de istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Yozgat’a gençlik merkez, sporcu fabrikası, kapalı yüzme havuzu, spor salonları inşa ettik. Millet Bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Yozgat Şehir Hastanemizi kazandırdık. 250 yataklı Sorgun Devlet Hastanesi'ni yaptık. TOKİ vasıtasıyla Yozgat'ta 6582 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 38 bin 711 Yozgatlı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Ulaşımda 44 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 376 km'ye çıkarttık. Yozgat'ın yollarını yapım işi bazı talihsizlikler yüzünden gecikti. Kalanı da bitiriyoruz.

"HIZLI TREN HATTINI KAYSERİ'YE UZATACAĞIZ"

Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ile Yozgat - Sivas 1 saate, Yozgat - İstanbul 5 saat 15 dakika sürecek. Bu hattın inşası da uzadı. Ama inşallah bu işin sonuna geliyoruz. Bu yüksek hızlı tren hattını Kayseri'ye uzatacağız. Yozgat Havalimanımızın inşaatı sürüyor, 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz. 

Bay Kemal; bak sana Yozgat'ın resmi rakamını veriyorum. 1,6 katrilyon lira tarımsal destek verdik Yozgatlı çiftçimize. Yozgat'ta bir Teknopark iki OSB kurduk. Havalimanımızın hemen yanındaki yeni OSB şehrimiz için yeni bir gelişme kapısı olacak. 

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