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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.02.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'un temel atma töreninde konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul'un temel atma töreninde konuştu. Projenin İstanbulumuzun marka değerini artırmakla kalmayıp Türkiye'nin de turizm gelirine de olumlu katkı yapacağını belirten Erdoğan, 'İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz' dedi.

İşte Erdoağn'ın konuşmalarından satır başları:

"Bugün ülkemiz ve İstanbulumuz, Haliç'imiz adına tarihi bir temel atma törenini inşa ediyoruz. Engellerle, sabotajlarla dolu uzun mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. Tersane İstanbul Projesi, İstanbul'u çok daha farklı konuma taşıyacak bir projedir. Yap - İşlet - Devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan üç otel inşa edilecek. Ayrıca yine proje için de Türkiye'nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek. İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak inşa edilecek. 5700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.  Buraya yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz. 

"CHP BU PROJEDE DE SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI"

Buranın ihalesini 6 yıl önce yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl içinde bitirip milletimizin hizmetine sunmaktı. Ancak başını CHP'nin çektiği aynı zihniyete mensup odalarının da destek verdiği engellemeleri sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırıma olduğu gibi, bu projede de soluğu mahkemede aldı. Aynı şeyi AKM'de de yaptılar, Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptılar. 

"İSTESELER DE İSTEMESELER DE AKM'NİN TEMELLERİNİ ATTIK"

Yalan yanlış bilgilerle o günden bugüne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul'un duvarlarını kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğumuz mekan, İstanbul'un fethinde kadırgaların indiği mekandır. 6 senede bu projede kaybettirdiler. Aynısını AKM'de yaptılar. Ama isteseler de istemeseler de işte Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık. Şimdi de buranın temelini atıyoruz. Böyle bir zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum.

Projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Açıkçası bugünkü şu manzara, Türkiye'de yegane varlık gayesi, hizmet- yatırım düşmanlığı olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir. Bugün hep birlikte şahitlik ettiğimiz şu tablo, Türkiye'de eser siyasetinin zaferidir. Atatürk Kültür Merkezi'ni inşallah biz açılışını yaptığımızda, bunlara biz niye geldiniz demeyeceğiz, hoş geldiniz diyeceğiz. Aynı şekilde Harbiye Kongre Merkezi'nde tiyatro merkezini çok daha büyük yaptık. Biz orada niye geldiniz demedik ki, hoş geldiniz dedik. Niye? Bizde dağıtmak yok, bizde toparlamak var. 

Herkesin ufku denizi kadardır. Bunlar engellemekten, yıkmaktan, yakmaktan, yasaklamaktan başka bir şey bilmiyor. Bırakın asırlık, çeyrek asırlık proje üretmeyi yarına dair inanın hiçbir tasavvurları yok. 

1994'ten önce burayı ziyaret eden kardeşlerim Haliç'in eski halini gayet iyi hatırlıyor. Haliç'i bataklık olarak teslim almıştık. Çünkü hayatım benim Haliç'in kenarlarında geçti. Burada üç tane gemi hacizliydi. Birbirlerine bağlıydı ve biz o gemilerin arasından sandalla Kasımpaşa'dan Fener'e gelirdik. Zira benim okulum Fener'in üstündeydi. Kasımpaşa'dan gider gelirdik. Haliç'te su derinliği 50 cm'nin altına düştüğü için kayık dahi yüzdürülemez hale gelmişti. Suni adacıklar ortaya çıkmıştı. Kötü koku sebebiyle geçmek mümkün değildi.

Hele Sütlüce... Sütlüce Mezbahanesi, orada kesimler yapılıyor, sakatat işlemi yapılıyordu. İşte şimdi Haliç Kongre Merkezi olarak inşa ettiğimiz yer maalesef öyleydi. Biz sakatatçılardan aldık bu hale getirdik. Pek çok kişi Haliç'ten ümit kesilmişti. "Biz Haliç'i kurtaracağız, burayı tekrar Altın Boynuz haline getireceğiz" dedik ve kolları sıvadık. Haliç'e atık su girişini önledik, 

"BELEDİYECİLİK AK PARTİ'NİN İŞİDİR"

Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi de o. Bunun için diyoruz ki, belediyecilik AK Parti'nin işidir. İzmir'i alalım pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz. Şayet biz muhalefete göre politikaları belirleseydik hala Haliç pis kokulara, kirliliğe mahkum olurdu. Şimdi Boğaz'ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız, onu da halledeceğiz. 

Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha yeşil, daha temiz bir İstanbul ve Türkiye bırakmak için gece gündüz koşturuyoruz. Haliç'i tekrar İstanbul'un incisi yaptık. İnşallah burayı bir üst lige çıkaracağız. Haliç bölgesinde kuş parkı, doğa parkı yapacağız. 7 kilometrelik Haliç kıyısında yeni bir düzenleme planlıyoruz. Yeşil alanlar, teknopark ve 7,5 km'lik bisiklet yolu kazandırmayı hedefliyoruz. 

Şuanda Tersane İstanbul burada adeta toplumsal bir buluşma olacak. Bütün bunlarla beraber hele sahil şeridindeki yol yayaların 2 km uzunluğundaki yol ile buradaki bütün yatırımlar halkımızla buluşacak. Böyle bir adımın atılıyor olması da buraya ayrı bir zenginlik katacaktır. Rabbim güç ve ömür, milletimiz de destek verdiği sürece İstanbul için çalışmayı sürdüreceğiz. Hayırlı olsun inşallah..."

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