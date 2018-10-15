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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.10.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkemiz için bir fırsattır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Romanya'nın FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bizimle yaptığı işbirliğini unutmuyoruz." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması ülkemiz için bir fırsattır. Bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkemiz için bir fırsattır

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- İlişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir.

- Başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük.

- İşbirliğini geliştirme konusunu ele aldık.

- Ticarette hedefimiz 10 milyar dolar.

- Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız.

15 binden fazla Türk firması Romanya'da bankacılıktan medyaya, inşaattan imalata çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. İş adamlarımızın Romanya’daki yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz.

- Önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması ülkemiz için bir fırsattır. Bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacağız.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkemiz için bir fırsattır

DANCİLA'NIN AÇIKLAMALARI

- Bugünkü diyaloğumuz çok farklı. Stratejik ortaklığımızı ele aldık. Türkiye ile Romanya arasındaki işbirliği yüksek seviyede bulunmaktadır.

- Hem ikili hem de bölgesel alanda çok geniş alanda işbirliği alanında işbirliğimiz bulunuyor.

- İşbirliğimiz devamlı artıyor.

- Diyaloğumuz açık. İsteğimiz, diyaloğumuzu ve işbirliğine devam etmektir.

- Türkiye'nin Avrupa'ya katkısını takdirle karşılıyoruz.

- Göçmen konusunda Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancila İle görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüştü
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