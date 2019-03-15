Son dakika: Çok kritik isim saklandığı adreste yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Çok kritik isim saklandığı adreste yakalandı
GeriGündem Son dakika: Çok kritik isim saklandığı adreste yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ
15.03.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Son dakika: Çok kritik isim saklandığı adreste yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Çok kritik isim saklandığı adreste yakalandı

Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayının 'ihbarcı'sı FETÖ imamı Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen şüpheli, Ordu'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te durdurulan MİT tırları olayına karışan ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından aranan firari "Ali" kod adlı Mustafa İlhan'ın (37), memleketi Ordu'daki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen terörle mücadele ekipleri, Ordu'ya giderek belirlenen adrese operasyon yaptı. Söz konusu adreste gözaltına alınarak Hatay'a getirilen şüpheli Mustafa İlhan, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunda FETÖ/PDY üyeliğini kabul ederek, kentte jandarmadan sorumlu "mahrem imam" olduğu, Kırıkhan'da durdurulan MİT tırlarını da kendisinin ihbar ettiği itirafında bulunan Mustafa İlhan, FETÖ'yle 1998'de gittiği dershanede tanıştığını söyledi.

Darbe girişimi sonrasında öğretmenlik görevinden ihraç edilen şüpheli Mustafa İlhan, askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğunu, örgüt üyeleriyle de çeşitli oyun programları üzerinden iletişim kurduklarını aktardı.

Örgüt içinde kendisinin sorumluluğundaki askerlerle pastane veya parklarda görüştüğünü belirten şüpheli, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye illerinin jandarma bölge imamı olduğunu öne sürdüğü "Halil Müdür" kod isimli kişinin ise kendisinin üstü konumunda bulunduğunu kaydetti.

Örgütün yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Mustafa İlhan, "Bu örgütün en büyük yöntemi, dershaneler üzerinden kendisine eleman temin ediyordu. Şahsi telefonları kullanmamak, cemaate ait terimleri kullanmamak, çağdaş bir görüntü vermek gibi gizlenme metodları uyguluyorlardı." itirafında bulundu.

Kırıkhan'da MİT tırlarının durdurulması olayının bir gün öncesi "Halil Müdür" kod adlı şahsın kendisini iki kez aradığını ancak çağrıyı görmediğini ve "Acil bir durum yoktur" düşüncesiyle geri dönüş yapmadığını ifade eden İlhan, şöyle devam etti:

"1 Ocak 2014'te arkadaşlarımla çay bahçesinde okey oynamaya gittim. O sırada Halil Müdür kod isimli şahsın bana vermiş olduğu tuşlu telefonum çaldı. Ben telefona baktığımda Halil Müdür arıyordu. Arkadaşlarımın yanından ayrıldım, telefonla konuşmaya başladım. Halil Müdür, 'Seni aradım gördün mü?' diye sordu, ben de gördüğümü söyledim. Halil Müdür, 'Bana niye dönmedin' diye sordu ve nerede olduğumu sordu. Ben de yerimi söyledim. Bana 'hemen eve geç beni ara' dedi."

TIRLARIN İHBAR EDİLMESİ TALİMATI FETÖ'DEN

Bunun üzerine hemen eve geçip "Halil Müdür" kod adlı şahsı aradığını anlatan Mustafa İlhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bana telefonda 'Reyhanlı'dan Hassa yönüne gidecek olan, içinde silah ve mühimmat bulunan, terör örgütlerine giden bir tır olacak' dedi. Şu an hatırlamadığım 2 tırın plakasını verdi. Ben 'Hangi terör örgütüne gidiyor?' diye sordum. Bana 'PKK terör örgütüne gidiyor' diye cevap verdi. Ben de 'Bilgiyi nereden aldınız?' diye sordum, 'O da bende kalsın' diye cevap verdi. 'Bu silahların terör örgütüne gitmemesi lazım, bunu senin ihbar etmen gerekiyor' dedi. Ben de 'tamam' dedim.

Halil Müdür bana 'Ancak ihbarı benim söylediğim şekilde yapacaksın, ihbarı senin yaptığının belli olmaması lazım' dedi. Telefonda, 'Söylediklerimi iyi dinle, bir daha tekrar etmeyeceğim' dedi. Bana 'Güneş gözlüğünü gözüne takacaksın, telefonunu yanında götürmeyeceksin, evde bırakacaksın, kendi aracınla gitmeyeceksin, dolmuşla gideceksin, Habib-i Neccar Camisi'nin orada, köşede telefon kulübesi var, buradan arayabilirsin' şeklinde şeyler söyledi."

"İHBARI YAPAN KİŞİ BENİM"

Bunun üzerine belirlenen noktaya gittiğini ancak orada telefon kulübesi bulamadığını belirten Mustafa İlhan, bu kez Saray Caddesi'nde bir bahis oynatılan iş yerinden 156'yı aradığını ifade etti.

Mustafa İlhan, 156'yı arayarak görevliye ihbarda bulunacağını ilettiğini kaydederek, şunları aktardı:

"O da bana 'söyleyin' dedi. 'Reyhanlı'dan Hassa yönüne giden bir tırda PKK terör örgütüne giden silahlar var' dedim. Bana araç bilgilerini sordu. 156 görevlisine, Halil Müdür'ün bana verdiği plakaları verdim. İhbarı yapanı sordu, ben de o anda aklıma gelen 'Tahir Kara' diye bir isim söyledim. 156 görevlisi bana 'Bu bilgiyi emniyeti arayıp söylerseniz iyi olur' dedi. Ben de 'Tamam' deyip telefonu kapattım. MİT'e ait tırların 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulması olayıyla ilgili ihbarı yapan kişi benim. Ben bu talimatı 'Halil Müdür' kod isimli FETÖ mensubundan almıştım. Adana ilindeki olayla ilgili bilgim yoktur."

Daha sonra çay bahçesindeki arkadaşlarının yanına döndüğünü aktaran Mustafa İlhan, bir süre sonra "Halil Müdür" kod isimli şahsın kendisini arayarak verdiği tuşlu telefonu atmasını, öğrencilerle görüşmemesini tembihlediğini söyledi.

Şüpheli, bunun üzerine kendisine verilen tuşlu telefonu Asi Nehri'ne attığını anlattı.

Bu olaydan sonra "Cemal" adlı şahsın kendisini sakladığını, "Halil Müdür" kod adlı kişinin yerine "Yavuz Müdür" kod isimli şahsın geldiğini ve onun, kendilerinin arandığını bildirdiğini ifade eden şüpheli, "Sabahtan bizim evlerimize polis tarafından operasyon yapıldı ancak bizi evde bulamadılar. Bu operasyonun haberini bize Cemal getirdi." dedi.

Şüpheli, o günden sonra sahte kimlikle dolaştığını itiraf etti.

OLAYDAN ÖNCE TERMAL OTELDE BULUŞMUŞLAR

MİT tırlarının durdurulmasından önce 'Halil Müdür' kod isimli örgüt üyesinin davetiyle Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki bir termal otele gittiklerini belirten Mustafa İlhan, şunları aktardı:

"Bu otelde diğer örgüt mensuplarını da gördüm. Tırların durdurulmasından sonra haberlerde Gökhan Bakışkan'ın ismi ayrıntılı bir şekilde geçiyordu. Medyada bu şahsın resmini gördüm. Benim otelde kaldığım dönemde kendisini havuzda yüzerken görmüştüm. Benim üstüm olan 'Halil Müdür' kod isimli şahsın, Gökhan Bakışkan'ı yanına çağırdığını gördüm. Haberlerde Gökhan Bakışkan'ın Hatay'da görevli asker olduğunu söylüyorlardı. Burada bir arada olmamızın sebebi kaplıcaya girmekti. Bizi buraya 'Halil Müdür' kod isimli şahıs çağırdı."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.03.2019)
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Katliam boyutlarına ulaşmıştır

Çok kritik isim saklandığı adreste yakalandı

Özhaseki, Yavaş'ın mesajlarını okudu: Bu şantaj değil mi?

Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı