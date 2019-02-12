Son dakika... Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da akşam saat 20.14'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı’da endişe yaratan deprem, Ankara, Karabük ve Zonguldak'ta da hissedildi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor." dedi. Deprem nedeniyle Orta ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14’te merkez üssü Çankırı’nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı’da endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı.
Deprem, Çankırı’nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI
Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
20.14'teki depremden hemen sonra da artçı depremler meydana geldi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi.
ÇANKIRI VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin ardından hemen ilçelerde görüştüklerini belirtti.
Aktaş, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor ancak her ihtimale karşı ekiplerimiz hazır bekliyor." ifadesini kullandı.
Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk de "Depremi hissedip, dışarı çıktık. Gelen ilk bilgilere göre, herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Köylerle de temasa geçtik." diye konuştu.
Öte yandan ilçede depremi hisseden vatandaşların iş yerlerinden dışarı çıktığı gözlendi.
ORTA'DA DEPREM NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi.
Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün köylerle irtibat kurulduğunu ancak bir sorunun bulunmadığını, sabah daha geniş çaplı araştırma yapacaklarını söyledi.
Kayatürk, tedbir amacıyla okulların yarın tatil edildiğini belirtti.
ORTA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Çankırı'nın Orta İlçesi Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor." dedi.
Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.
Yaşanan depremin ardından ilçede herhangi bir sorunun bulunmadığını anlatan Onay, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor. İlçe merkezimizde can ve mal kaybı yok. Allah beterinden korusun." dedi.
Vatandaşlardan Murat Keşkekçi, büyük bir korkuyla depremi hissettiklerini vurgulayarak, "Altımızdan sanki kayalar yuvarlanıyor sandık.
Çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Herkes panik halinde." ifadesini kullandı.
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