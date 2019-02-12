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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA - İHA
12.02.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

Son dakika... Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde deprem

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Çankırı'da akşam saat 20.14'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı’da endişe yaratan deprem, Ankara, Karabük ve Zonguldak'ta da hissedildi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor." dedi. Deprem nedeniyle Orta ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14’te merkez üssü Çankırı’nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı’da endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı.

Deprem, Çankırı’nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. 

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.

Son dakika... Çankırıda 4.7 büyüklüğünde deprem

PEŞ PEŞE DEPREMLER

20.14'teki depremden hemen sonra da artçı depremler meydana geldi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi.

ÇANKIRI VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin ardından hemen ilçelerde görüştüklerini belirtti.

Aktaş, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor ancak her ihtimale karşı ekiplerimiz hazır bekliyor." ifadesini kullandı.
Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk de "Depremi hissedip, dışarı çıktık. Gelen ilk bilgilere göre, herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Köylerle de temasa geçtik." diye konuştu.

Öte yandan ilçede depremi hisseden vatandaşların iş yerlerinden dışarı çıktığı gözlendi.

ORTA'DA DEPREM NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi.

Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün köylerle irtibat kurulduğunu ancak bir sorunun bulunmadığını, sabah daha geniş çaplı araştırma yapacaklarını söyledi.

Kayatürk, tedbir amacıyla okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

ORTA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çankırı'nın Orta İlçesi Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor." dedi.

Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Yaşanan depremin ardından ilçede herhangi bir sorunun bulunmadığını anlatan Onay, "Yüksek binalarımızda ufak duvar çatlakları var, onun haricinde bir sorunumuz bulunmuyor. İlçe merkezimizde can ve mal kaybı yok. Allah beterinden korusun." dedi.

Vatandaşlardan Murat Keşkekçi, büyük bir korkuyla depremi hissettiklerini vurgulayarak, "Altımızdan sanki kayalar yuvarlanıyor sandık.

Çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Herkes panik halinde." ifadesini kullandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

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