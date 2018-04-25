Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Bir parti daha seçimlere katılacak

    Son dakika... Bir parti daha seçimlere katılacak

    Oya ARMUTÇU - Oya ARMUTÇU/ANKARA
    25.04.2018 - 19:27 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) HÜDAPAR’ın itirazını kabul etti ve 24 Haziran seçimlerine katılmasına karar verdi. YSK’nın bu kararıyla seçime katılacak 11. parti HÜDAPAR oldu. YSK, DSP ve ANAP’ın itirazlarını ise reddetti.

    Son dakika... Bir parti daha seçimlere katılacakYüksek Seçim kurulu seçime katılamayan siyasi partilerin itirazını görüştü ve karara bağladı. YSK, teşkilatlanma il ilçe kongre şartını yerine gertiremedikleri gerekçesiyle bu üç partinin seçime katılamayacağına karar vermişti. Bu üç partide karara itiraz etmişti. HÜDAPAR’ın itirazını kabul eden YSK seçime katılma vizesi verdi. ANAP ve DSP’nin itirazları ise reddedildi.

    İŞTE SEÇİME KATILACAK 11 PARTİ

    YSK, seçime katılacak 10 partiyi, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olarak açıklamıştı. HÜDAPAR 11. parti oldu.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (25.04.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: hüda-par , erken seçim , son dakika , haber , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri