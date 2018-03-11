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    Bir dönemin en kritik hakimiydi... Kazada yaşamını yitirdi

    DHA
    11.03.2018 - 00:54 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE'nin önemli davalarına bakan, "kapatılan Ankara 1 No'lu DGM"nin Başkanlığını da yapan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mustafa B. tedavisi tamamlandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

    Kaza, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geledi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e, Mustafa B.nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Motosiklet sürücüsü Mustafa B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Boztepe, polis tarafından gözaltına alındı.

    ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

    2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikast girişimi, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), "Fethullah Gülen davası" , Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesine saldırı davalarına bakmıştı.

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    Etiketler: motosiklet , trafik kazası , Mehmet Orhan Karadeniz , gündem
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