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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
05.01.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

Son dakika... Bir de öpücük atıp el salladı! Türkiye o katil zanlısını konuşuyor, işte ilk sözleri

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Son dakika... Bir de öpücük atıp el salladı! Türkiye o katil zanlısını konuşuyor, işte ilk sözleri

Ukrayna’nın Harkov kentinde öldürülen iki Türk öğrencinin katil zanlısının yakalandığı sırada ilk sözleri, “Ben öldürmedim” oldu. Katil zanlısının yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde tırnak yaraları olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hüsnü Can Ç.'nin Ukrayna'da havalanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü ise dikkat çekti. Görüntülerde zanlının oldukça rahat olduğu ve yürüyen merdivende arkasını dönüp el salladığı ve öpücük gönderdiği görülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'da, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda Türk polisi, Ukrayna polisi ve Interpol’ün ortak çalışması dikkat çekti. 2 Ocak Çarşamba günü havayolu ile Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen katil zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kurtköy’deki adresine gitti. Burada bulunamayan zanlının S.Y. adında bir arkadaşında saklandığını tespit eden polis, ilk olarak cinayet zanlısını saklayan S.Y.’yi gözaltına aldı.

Öldürülen Türk kızlarının katil zanlısı Pendik'te mezarlıkta yakalandı
daha fazla video için

Katil zanlısını gizlediği ileri sürülen S.Y.’nin polise verdiği ifadede, Hüsnü Can Ç.ile sabah saatlerinde bir arada oldukları, ancak daha sonra ayrıldıklarını söylediği ve bir daha da buluşmadıklarını anlattığı öğrenildi. Katil zanlısını sakladığı iddia edilen S.Y. son olarak zanlının Kurtköy Mezarlığı’nda bulunan babasının kabrine gitmiş olabileceğini ifade etti.

Son dakika... Bir de öpücük atıp el salladı Türkiye o katil zanlısını konuşuyor, işte ilk sözleri

“BEN ÖLDÜRMEDİM” DİYEN ZANLIDA TIRNAK YARALARI TESPİT EDİLDİ

S.Y.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda Pendik’te gizlendiğini saptayan emniyet güçleri, Hüsnü Can Ç.'nin gidebileceği tüm noktaları ve arkadaşı S.Y.’nin ifade ettiği Kurtköy Mezarlığı’nı didik didik aradı. Polis, Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı olarak aranan zanlıyı, akşam saat 16.20 sıralarında Kurtköy Mezarlığı’nda, babasının kabri başında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalandığı sırada üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulunan çifte cinayetin zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin polisi karşısında gördüğü anda verdiği ilk tepkisi ise “Ben öldürmedim” şeklindeki sözleri oldu. Polisin sağlık kontrolünden geçirdiği zanlının yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde de tırnak yaraları olduğu kaydedilirken, bunun da cinayet anında maktullerle yaşanan boğuşma esnasında olmuş olabileceği ifade edildi. Yakalanan zanlının oldukça tedirgin tavırlar sergilediği de belirtildi.

Son dakika... Bir de öpücük atıp el salladı Türkiye o katil zanlısını konuşuyor, işte ilk sözleri

HAVAALANINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Hüsnü Can Ç.'nin Ukrayna'da havalanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü ise dikkat çekti. A Haber'in yayınladığı görüntülerde Hüsnü Can Ç.'nin yürüyen merdivende arkasını dönüp el salladığı ve öpücük gönderdiği görülüyor.

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