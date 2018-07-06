Son dakika! Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması

Yıldırım, Çankaya Köşkü'ndeki Başbakanlık Basın Merkezi'nde bir araya geldiği basın mensuplarıyla vedalaşma programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bedelli askerliğe ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"VERİLMİŞ BİR KARAR YOK"

"O konuyla ilgili henüz verilmiş bir karar yok ama böyle bir ihtiyacın olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Benim düşüncem çok daha radikal, ben bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda askerlik çağına giren yani 20 ile daha yukarısı 5,5 milyon insan var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1 yılda en fazla alacağı 350 bin. Yeni gelecekleri de saymıyorum, bir 400-550 bin de her yıl ilave olacak. Bu mevcudun sorununu bu kapasiteyle 16 yılda zor çözüyoruz.

Yani siz bedelli çıkarsanız, yaş 25 deseniz neye yarar yani neticede sorun yine ötelenmiş oluyor. Büyüyerek yine karşımıza gelecek. O yüzden buna daha kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm bulmak gerekiyor. Şu anda bu konuda çalışma yapılıyor. Bunun tarafları var; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı var. Burada bu çalışmalar yapılacak, bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre alternatiflerden en faydalı olanı uygulamaya koyacağız. Neticede bu bir kanun meselesi olacak. Biz de Mecliste milletvekiliyiz, bu kanunu destekleriz."

"ARTISIYLA EKSİSİYLE BİR KARAR VERİLECEK"

Yıldırım, "Zorunlu askerliğin tamamen kaldırılması söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Kaldırılması tarzında şimdiden erken bir yorumda bulunmayayım ama zaten şöyle düşünelim; profesyonel askerliğe geçiş başladı. 15 Temmuz'dan sonra çok hızlı şekilde profesyonelleşme oldu. Öyle ki terörle mücadeledeki operasyonlara artık silah altına alınan askerler götürülmüyor. Bunlar lojistik

hizmetlerde kullanılıyor. Askerlikle ilgili düzenlemeden dolayı terörle mücadelenin bir zafiyete uğraması söz konusu olmayacak. Bu şartlar altında nasıl düzenleme yapmak gerekiyor? Süre kısaltımı, diğer düzenlemelerin hepsi ayrıntılı olarak çalışılacak. Burada esas olan yığılmayı gelecek yıllara aktarmayacak, artarak devam etmemesini sağlayacak bir çözüm üretmek. Bu, teknik bir çalışma, detay bir çalışma.

En sonunda siyasi karar verilecek, artısıyla eksisiyle bir karar verilecek. Benim ısrarım, sıradan bir bedelli çıkarmanın bizim derdimize derman olmayacağı ve askerlik bekleyen arkadaşların da beklentilerini karşılamayacağı yönünde. Bu askere alınmama işi onların kabahati değil ki. 'Askerlik çağına geldim, al beni' diyor, Almıyoruz. 'Kusura bakma, seni alamayız.' 'Bırak işime bakayım, evleneceğim, iş kuracağım, hayatımı düzenleyeceğim, planlarım var.' Onu da yapamıyorsun, nasıl olacak? Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz, mecburiyetimiz var."

"MECLİS AÇILDIĞINDA BU KONU ELE ALINIR"

"Bedelli askerliğin çıkacağı tarih"e ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Bu sene mutlaka ele alınır, Meclis açıldığında bu konu ele alınır. İlk toplantıda bu konu görüşülmez, Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi olur." ifadelerini kullandı.

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