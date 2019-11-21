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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.11.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Son dakika... Balıkesir'de peş peşe iki deprem

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Son dakika... Balıkesir'de peş peşe iki deprem

Balıkesir'de yaklaşık 15 dakika arayla 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BİR DEPREM DAHA

İlk depremin ardından saat 15:27'de merkez üssü yine Bigadiç olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.  Depremin derinliği ise 6.39 kilometre olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilçelerinde olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Avcu, ilçedeki yapılarla ilgili depreme dayanıklılık konusunu belediye olarak göz önünde bulundurduklarını anlattı.

Avcu, "İlçemizde depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Umarız daha büyük depremlerle karşılaşmayız." dedi.

Çevre ilçelerden Sındırgı'nın Belediye Başkanı Başkanı Ekrem Yavaş da mal veya can kaybıyla ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu vurgulayan Yavaş, "Bununla ilçemizde uygun olarak yaşamak için inşaatlarımızı depreme dayanıklı şekilde yapıyoruz. Allah daha beterinden korusun." diye konuştu.

 

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