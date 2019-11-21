Son dakika... Balıkesir'de peş peşe iki deprem
Balıkesir'de yaklaşık 15 dakika arayla 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
BİR DEPREM DAHA
İlk depremin ardından saat 15:27'de merkez üssü yine Bigadiç olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliği ise 6.39 kilometre olarak ölçüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak tespit edildi.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilçelerinde olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.
Avcu, ilçedeki yapılarla ilgili depreme dayanıklılık konusunu belediye olarak göz önünde bulundurduklarını anlattı.
Avcu, "İlçemizde depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Umarız daha büyük depremlerle karşılaşmayız." dedi.
Çevre ilçelerden Sındırgı'nın Belediye Başkanı Başkanı Ekrem Yavaş da mal veya can kaybıyla ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını dile getirdi.
Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu vurgulayan Yavaş, "Bununla ilçemizde uygun olarak yaşamak için inşaatlarımızı depreme dayanıklı şekilde yapıyoruz. Allah daha beterinden korusun." diye konuştu.
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