Son dakika... Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta devam eden Pençe Harekâtı'nda teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu'' denildi.
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