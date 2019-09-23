Son dakika... Bakanlık duyurdu: Kuzey Irak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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