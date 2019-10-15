Son dakika... Bakanlık duyurdu! 595'e yükseldi
Milii Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu" denildi.
Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu. 🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019
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