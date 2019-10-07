Son dakika... Bakanlık açıkladı: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Beyan Dara olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada da kent kırsalında dün, eylem yapma hazırlığındaki teröristlere yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Bölgedeki bu operasyonun devamında sabah saatlerinde bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, teröristlerden birinin turuncu kategorideki listede Beyan Dara olduğunun tespit edildiği vurgulanarak, bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle