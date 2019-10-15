Son dakika... Bakanlık açıkladı! PKK ve DEAŞ'a ağır darbe
İçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Son 3 günde PKK /KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda 245 şahıs gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise 25 ilde 44 operasyonda 146 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor'' denildi.
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