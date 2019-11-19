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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.11.2019 - 21:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş EYT açıklaması

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Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş EYT açıklaması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "EYT ile ilgili en az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

ERDOĞAN'IN EYT KONUSUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.

BAHÇELİ'NİN ERDOĞAN'A DESTEK AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli "Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir" açıklamasında bulunmuştu.

Bu erken emeklilik konusunun iki boyutlu olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Bir tanesi ekonomik yönden, çok ağır yükümlülükler getiren 6 tane Kıran hareketi, Güneydoğu'da, sınırda güvenlik politikaları, TSK’nın neredeyse 1 aya yaklaşan sınırdaki yükümlülükleri Türkiye ekonomisi açısından önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Bu konuyla ilgili bu düşüncemizi herkesle paylaşıyoruz. Böyle bir yükümlülüğün altından kalkabilir miyiz? Yoksa bu toplumsal talep karşısında bir takım çevrelerin istismarına fırsat mı verelim? Bunları iyi düşünmek lazımdır. Sayın cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Hali hazırda binlerce asker görevleri başında, ekonomik yönden önemli sorumluluklar var. Böyle bir durum içerisinde EYT'yi gündeme taşıyarak karşılığını ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir; ama cumhur ittifakı yaklaşımı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim. Kendilerinin bu konudaki hem cumhurbaşkanımızın hem de hükümet yönetiminin almış olduğu kararın doğru bir karar olduğu kanaatini paylaştım. Zannederim isabetli olur ülkemiz açısından da" diye konuştu.

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