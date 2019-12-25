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25.12.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınları ile ilgili açıklama

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Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınları ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Karadeniz'deki orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

Toplam 260 hektar zarar gördü. Trabzon genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. İnsan faktörü ön plana çıkıyor. Kasıt ve ihmal konuları ile ilgili kolluk kuvvetleri gereken incelemeleri yapıyor. Bizler için öncelik bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması. 7 kişiye adli işlem uygulandı.

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