Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınları ile ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

Toplam 260 hektar zarar gördü. Trabzon genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. İnsan faktörü ön plana çıkıyor. Kasıt ve ihmal konuları ile ilgili kolluk kuvvetleri gereken incelemeleri yapıyor. Bizler için öncelik bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması. 7 kişiye adli işlem uygulandı.