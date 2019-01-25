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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
25.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den fırtına uyarısı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yine gece saatlerinde, saatteki hızı 100 kilometrenin üzerinde bir rüzgar beklendiğini belirterek, "Yarın öğleden sonra tekrar bekleniyor. Bu anlamda her türlü tedbiri vatandaşımızın alması gerekiyor." dedi.

Pakdemirli, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde hortum nedeniyle zarar gören seralarda incelemelerde bulundu. Finike'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, zararın tahmin ettikleri kadar büyük olmadığını ifade ederek,  Kumluca ve Finike ilçelerinde toplam 5 bin dönüm örtü altı arazide zararın olduğunu bildirdi.

Bazı narenciye bahçelerinde de zararlar olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çok normalin üzerinde bir yağış aldık. Rüzgar olarak da hortum buraya vurdu. Antalya'da, son dönemde değişen iklim koşullarından dolayı hortum olaylarını yaşamaya başladık. Aslında çarşamba günü de bakanlık olarak meteorolojik hadisenin gelebileceğiyle ilgili gerekli uyarılarda da bulunmuştuk ama genelde yaşanmadan anlaşılmıyor. En büyük üzüntümüz, iki kaybımız var, 11 yaralıdan ikisi de şu anda hastanede tedavi görüyor."

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Devletin tüm kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle, milletvekilleriyle burada olduğunu anlatan Pakdemirli, yaraların nasıl sarılacağına ilişkin çalışma yaptıklarını bildirdi. 

Bakanlığın 24 Haziran'dan sonra yaşanan tüm doğal afetlerle ilgili genel bir çalışma yaptığını aktaran Pakdemirli, nasıl tazmin edileceğine ilişkin çalışmayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunduklarını kaydetti.

Antalya'da son günlerde yaşanan olayları da bunlara dahil edeceklerini belirten Pakdemirli, "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor, hasarla ilgili genel bir şey söyleyemeyeceğim. Ama hasar tespit ön çalışmalarını, tahmin ediyorum bir hafta içerisinde bitiririz. Bittikten sonra da en kısa zamanda tazmin konusunda neler yapabileceğimizle ilgili de gerekli açıklamaları yaparız." diye konuştu.

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"RİSK DEVAM EDİYOR"

Hortumla ilgili riskin devam ettiğine işaret eden Pakdemirli, "Fırtına uyarımız var, bugün ve yarın." dedi.  Vatandaşların uyarıları dikkate almalarını isteyen Bakan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an olan oldu, bundan sonrası için hazırlıklı olmamız lazım. Bugün yine gece saatlerinde saatteki hızı 100 kilometrenin üzerinde bir rüzgar bekleniyor ve yarın öğleden sonra tekrar bekleniyor. Bu anlamda her türlü tedbiri vatandaşımızın alması gerekiyor. Mal kaybı olabilir ama mal kaybından daha önemli can kaybının olmaması anlamında her türlü vatandaşımızın tedbirini alması, açık yerlerde durmaması, araçla gerekiyorsa seyahat etmemesi, kapalı yerlerde bulunması, kendini, ailesini, canını, malını sağlama alması konusunda gerekli tedbirleri alınmasını istiyoruz."

Pakdemirli, Kumluca'daki özel bir hastanede tedavi gören Ramazan Küçükada'yı ziyaret etti. Küçükada'nın eşi ve çocuklarıyla sohbet eden Pakdemirli, yoğun bakım ünitesinde bulunan Küçükada'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hortum nedeniyle zarar gören vatandaşlara da geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Pakdemirli'ye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşlik etti. 

METEOROLOJİ'DEN KAR VE SAĞANAK UYARISI

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak, Antalya, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz (Osmaniye ve Hatay hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Güney Ege kıyıları, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor. Antalya'nın bin 200 metre üzeri yükseklerindeki kar yağışının pazar günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun devam edeceği tahmininde bulunuluyor.

Kar yağışı nedeniyle başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don öngörülüyor. Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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