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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ- Levent YENİGÜN/DHA
25.01.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Buse’nin annesi kendine geldi, ilk sözü bu oldu!

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Buse’nin annesi kendine geldi, ilk sözü bu oldu!

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ın annesi kendine geldi. Uçan otomobilden kurtularak, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Ayla Akkın’ın ilk sözü “Kızım bulundu mu?” oldu.

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  • Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor
  • Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor
  • Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor
  • Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. 

Dün Antalya'da etkili olan fırtınada, Kemer ilçesi Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları dün gece havanın kararması nedeniyle durdurulmuştu. Çalışmalar bugün sabah saat 08.30 itibariyle yeniden başladı. Arama çalışmalarına Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi ekipleri katıldı. Dalgıçlar hem su altında hem de yüzeyde arama yaparken, jandarma da arama köpekleriyle ormanlık alanda arama yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarını Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur de takip ediyor.

ANNENİN İLK SÖZÜ: KIZIM BULUNDU MU?

Antalya Kemer'de Ağva Deresi'ne uçan otomobilden kurtularak, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Ayla Akkın, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Boyun ve bel bölgesinden aldığı darbelerle yaralandığı tespit edilen Akkın, gözlem altında tutuluyor. Acılarını hissetmediğini, tek düşüncesinin dereye uçan araçta kaybolan kızı Kübra Buse Acar'ın bulunması olduğunu dile getiren Ayla Akkın'ın, kendisine geldikten sonraki ilk sözleri "Kızımdan haber var mı? Kızım bulundu mu?" oldu. Yakınlarının teskin ettiği Akkın, "Kızımdan gelecek haber, benim için her şeyden, canımdan da önemli" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: İNŞALLAH CANLI ULAŞIRIZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antalya'daki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Pakdemirli, kayıp Buse'yi arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bir tane kızımız kayıp. Tüm arama ekipleri o kızımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah canlı ulaşırız. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Benim de bilgim bu kadar. Sekiz tane ilçe etkilenmiş gözüküyor. Finike ve Kumluca daha çok etkilendi. İncelemelerimizi tamamlayalım ondan sonra açıklama yaparım"

Kemer'de kayıp Buse'yi arama çalışmaları devam ediyor
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