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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.12.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum'dan Dicle Barajı ile ilgili flaş açıklama

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Son dakika... Bakan Kurum'dan Dicle Barajı ile ilgili flaş açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopmasıyla ilgili ''Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor" dedi. 

Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde bakanlıklarını ilgilendiren projeleri görüşmek, şehirleri ziyaret etmek için kente geldiklerini söyledi.

Antalya'nın bu sene 11 milyonu aşkın turisti ağırladığını vurgulayan Kurum, bu anlamda kentin ülke ekonomisine gayrisafi yurt içi hasılaya çok büyük katma değeri olduğunu anlattı.

Kentin turizmin yanında sanayi ve istihdam sağlayan, tarımla ülkeyi kalkındıran önemli bir şehir olduğunu belirten Kurum, katkı sunanlara teşekkür etti.

Antalya'nın problemlerinin Ankara nezdinde bire bir takibini yaptıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"En son Antalya Çalkaya problemini bize ilettiler. Biz de bu probleme ilişkin düzenlemeyi meclisimiz, komisyonumuz görüştü. Görüşmenin ardından Çalkaya'daki 50 bin vatandaşımızı ilgilendiren mülkiyet problemini aştık. Vatandaşımızın tapularının kendilerine verilmesi suretiyle mülkiyet problemini çözmüş olduk. Akabinde vatandaşımızın istediği dönüşüm projesi neyse, vatandaşın talep ettiği proje neyse bunun yapımı için bakanlık olarak her türlü teknik ve maddi desteği vereceğimizi bildirmek isterdim."

Bir gazetecinin, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su taşkını meydana geldiğini hatırlatması ve son durum hakkındaki sorusu üzerine Bakan Kurum, "Konu Tarım ve Orman Bakanlığımızla alakalı. Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor." ifadesini kullandı.

Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni su bastı
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Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı
Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı
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