Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı
GeriGündem Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
15.12.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı

Diyarbakır’da önceki gün Dicle Barajı’nın kapaklarından birinin kırılması nedeniyle nehir yatağında yükselen su, çekilmeye başladı. Suyun yaklaşık 1 metre çekilmesinin ardından nehir yatağında bulunan işletmelerdeki zararlar da gün yüzüne çıktı.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda, yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz gün kırıldı. Kırılan kapak nedeniyle barajda tutulan su yoğun bir şekilde boşalmaya başladı.

Yoğun şekilde akan suyun ardından nehir yatağında su seviyesi yer yer 8 metreye kadar yükseldi. Barajdaki basıncın düşmesinin ardından suyun akışının azalması ile birlikte bugün sabah saatlerinde nehir yatağında yükselen su, yaklaşık 1 metre civarında çekildi.

Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı
Suların çekilmesiyle birlikte işletmelerine giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Yükselen suyun, demir ve beton bloklar ile iş yerlerindeki eşyalarını götürdüğünü gören işletmeciler, yetkililerden zararlarının giderilmesini bekliyor.

Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı
Tek işletmede zarar 5 milyon

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Dicle Nehri yatağında restoran ve piknik alanı olan Mahmut Çolak, baraj kapağı kırıldıktan sonra suyun bu kadar yükseleceğini beklemediklerini söyledi.

Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı
Çolak, "Polis arkadaşlar geldi ve işletmeyi boşaltmamız gerektiğini bildirdiler bizlere. Biz bu kadar olacağını düşünememiştik. Su gelmeye başlayınca anladık ve bugün çekilince de zararımız ortaya çıktı. İş yerlerimizdeki eşyaları çekmek istiyorduk yalnız karanlık olduğu ve elektrikler kesildiğinden dolayı hiçbir şey yapamadık. Buranın seviyesi 8 metre, bunu aşmış görünüyor. Her tarafı yıkıp harap etti, kullanılamaz hale getirdi. Bir can kaybımız yok ama maddi hasarımız çok fazla. Şu anda bir buçuk metre su çekilmiş durumda. 3-5 milyon lira arasında zararımız var. Valiliğimizden çıkacak kararı bekliyoruz, inşallah devlet büyüklerimiz bizlere yardımcı olur" dedi.

Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Arnavutköy’de yangın dehşeti... Kamyonetin üzerine atladılar

Doktora saldırmıştı, yakalandı! İfadesi pes dedirtti...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a flaş yanıt

Şok bilgiler Akın İpek'in şirketindeki bilgisayarlarda çıktı