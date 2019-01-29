Son dakika! Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündeme ilişkin diğer değerlendirmeleri şöyle:
"Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir
ÜS BÖLGESİNE PROVOKASYON
Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır."
Ayrıntılar az sonra...
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