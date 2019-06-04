Son dakika... Bahçeli'den 'Pençe Harekatı' mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Bahçeli'nin mesajlarından satır başları:
Pençe Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır.
Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlardır. Soruşturma başlatıldığı ve seçimi soruşturmaya muhatap olmuş insanların bunlara bir de gelin sizlerle beraber seçimi yapıyoruz demek, siyaseten tartışmayı tüketmez. Bunun tadı tuzu kalmıyor. Kimi görevlendirilirse görevlendirsinler esas görevli millettir ve millet de görevinin başındadır.
DEVAMI GELİYOR...
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