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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Son dakika... Bahçeli: 'Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız'

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Son dakika... Bahçeli: 'Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız'' dedi.

Bahçeli'nin yaptığı açıklama şöyle:
''İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık nokta vardır. Sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddialar YSK’ya sunulmuştur. Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur.
Yüksek Seçim Kurulu’nun birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır.
Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız.
Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız.

SEÇİM TEKRARLANIRSA SEÇİM GÜNÜNE KADAR İSTANBUL'DA BULUNACAĞIM

Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım.

CHP'Lİ YÖNETİCİLERİN YSK ÜYELERİNİ TEHDİT EDEN SÖZLERİ HUKUK İHLALİDİR

CHP’li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay’da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK’yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hâkimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP’li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerife’ye ulaşmış bulunuyoruz. Aziz milletimizin, Türk-İslam dünyasının Ramazan ayını canı-ı gönülden tebrik ediyor, dualarımızın, tutacağımız oruçların kabulünü Allah’tan niyaz ediyorum.

İSRAİL SALDIRGANLIĞINI KINIYORUM

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze’de dünden itibaren başlattığı saldırılar masum insanların hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Üstelik İsrail terörü, Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki binasını da hedef almıştır.

İsrail saldırganlığını kınıyorum. Hayatlarını kaybeden mazlum Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu Ajansı’nın çalışanlarına da geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.''

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