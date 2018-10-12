Son dakika... Ardahan'daki korkunç ölümle ilgili flaş gelişme
Milli Eğitim Bakanlığı Ardahan'da üzerine dolap devrilmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
Karagöl Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun yatılı kısmında kalan 5. sınıf öğrencisi Zerrin Koç (10), akşam odasında arkadaşlarıyla oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullandıkları dolap düştü. Yaralanan küçük kız, görevlilerin haber vermesi sonucu ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Korkunç olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Ardahan'da üzerine dolap devrilmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
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