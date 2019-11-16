Son dakika... Antalya'da korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 21.14'te Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydanı geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Antalya’nın Elmalı ilçesinde saat 21.14’de yerin 69.5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
Deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilirken herhangi bir hasar meydana gelmedi.
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