AA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 13:55,
Son dakika... Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde biri doktor iki kişi evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Konaklı Mahallesi'ndeki bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cesedini buldu.
Ekiplerin yaptığı incelemede cesetlerden birinin doktor Leman Ege'ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, diğer kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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