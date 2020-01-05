Son dakika... Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Konaklı Mahallesi'ndeki bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cesedini buldu.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesetlerden birinin doktor Leman Ege'ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, diğer kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.