Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Yavaş ve Aygün hakkında açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ayrıca, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.

Başsavcı Kocaman'ın açıklamaları şöyle:

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele hayati bir mücadeledir. Hem devletimiz hem milletimiz için. Bu terör örgütü ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Kontrolünün de dışarıda olduğunu biliyorsunuz. Bu terör örgütünün ülkeye veremeyeceği zarar yok. Bunlar bukalemun gibi. Her kılığa giriyorlar ve ülkeye her türlü kötülüğü yapacak durumdalar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu terör örgütüne yönelik kararlı bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz.

2019 yılında FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı.

FETÖ ile mücadelede çok iyi noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Bu terör örgütü, o kadar sinsi ve istihbarat örgütü gibi çalışan bir örgüt olduğu için yüzde yüz temizlendiğini söyleyemeyiz. Çok güçlü, etkin bir operasyonel güçlerinin kalmadığını söyleyebiliriz.

DOÇ. DR. NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTI

Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz.

ARINÇ'IN DAMADI EKREM YETER'İN FETÖ DAVASINDA BERAAT ETMESİ

Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum.

DEVAMI GELİYOR...



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