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    Son dakika! Akın sürüyor... 'Gizemli kız' pususu

    DHA
    05.05.2018 - 00:21 | Son Güncelleme:

    Çorum’da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık’ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli kızı yakalamak için gelen çok sayıda kişi mezarların arasında arama çalışması yaptı.

    Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızı görme veya yakalama umuduyla gelen insanlar, Ulu Mezarlık’a akın etti.

    Son dakika Akın sürüyor... Gizemli kız pususu

    Kalabalık bir grup mezarlık içine girerek ellerinde el fenerleriyle mezarların arasına girip arama yaptı.

    Son dakika Akın sürüyor... Gizemli kız pususu

    Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan grup gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi.

    Son dakika Akın sürüyor... Gizemli kız pususu

    Bazıları da mezar aralarına yatıp garip sesler çıkartıp korku salmak için çaba harcadı.

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    Etiketler: gizemli kız , çorum , son dakika , gündem
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