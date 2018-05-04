Gizemde 5. gece: 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için bölgeye kamera kurulurken, bu gece mezarlığa gelen yaklaşık 150 kişilik bir grup, mezarlığın korkuluklarından atlayıp içeriye girdi.

SOPA VE FENER





Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen ellerinde sopa ve fenerlerle mezarlığa giren bazı kişiler dışarı çıkarken, birçok kişi ise gizemli kızı bulmadan çıkmayacaklarını belirttiler.

Tehlikeye aldırış etmeden demir korkulukların üstünden atlayan bazı vatandaşların ise 'Kızı bulduk' diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı.

Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı sürdürdü.

Çorum kent merkezinde, 28 Nisan'dan itibaren akşam saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için belediye ve polis ekiplerince başlatılan çalışmaları ise sürüyor.