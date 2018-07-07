Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu

    Son dakika... AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu

    Hürriyet Haber
    07.07.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:

    AK Parti, TBMM Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ı gösterdi. AK Parti bugün saat 16.30’da 27. Dönem TBMM Başkanlığı adayını TBMM Genel Sekterliği’ne bildirecek.

    Parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım AK Parti'nin adayı oldu. 

    Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

    "MECLİSİMİZ NE DERSE O OLUR"

    Başbakan Yıldırım adaylığı sonrası yaptığı açıklamada, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur" dedi.

    Etiketler: TBMM Başkanı , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri