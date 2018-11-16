Son dakika... AK Parti'den yerel seçimlerle ilgili flaş açıklama
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel seçimlerde aday gösterilecek isimlerin haftaya açıklanabileceğini söyledi.
NTV canlı yayınında konuşan Özhaseki şunları söyledi:
Ankara için takdir benim üzerimde olursa yola koyuluruz.
Milletvekili arkadaşlarımızı aday göstermeyi düşünmüyoruz. Bunun birkaç istisnası olabilir. Ama bir elin parmaklarını geçmez bu.
Kayyum arkadaşlarımız o bölgede görülmedik işler yapıyor adeta destanlar yazıyorlar.
Kadın adaylarımız arasında sürpriz isimlerimiz var.
DEVAMI GELİYOR...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle