Son dakika... AK Parti'den Bahçeli'ye cevap
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afla ilgili sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanıtı ile ilgili olarak ''Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu'' dedi.
İşte Çelik’in sözlerinden satır başları:
''Cumhurbaşkanımız direkt konuşmayı sever.
Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada MHP’yi kast edecek olsaydı direkt MHP kelimesini zikrederdi.
Cumhurbaşkanımızın ima yoluyla bunu söylediğini ifade etmek cumhurbaşkanımızı tanımamaktır.
MHP’yi ima edecekse cumhurbaşkanımızı MHP adını zikreder. Cumhurbaşkanımızın tarzı budur.
Sayın Bahçeli’ni açıklamasında sayın cumhurbaşkanımıza yönelik ifade son derece yanlış bulduğumuzu söylemek isterim.
Cumhurbaşkanımızın siyasi basireti tüm dünyanın malumudur.''
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, “Sayın Cumhurbaşkanı, “şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?” ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: “Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır” ifadelerini kullanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle