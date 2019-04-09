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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

Son dakika... AİHM'e Türk kadın yargıç

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Son dakika... AİHM'e Türk kadın yargıç

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) seçimini yaptı; Türkiye adına görev yapacak hakimi belirledi. Oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Saadet Yüksel AİHM’de Türkiye adına 9 yıl boyunca görev yapacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel’i kutladı.

AİHM’de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş’ın görev süresinin sona ermesi üzerine, yeni seçim gündeme gelmişti. Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryasına önerilen 3 kişilik hâkim aday listesi, AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hâkim Seçim Komisyonuna (Komisyon) sunulmuştu.

Komisyon tarafından adaylarımız Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel ile 29 Mart 2019 tarihinde, Paris’te mülakata tabi tutulmuştu. Komisyon adaylarımızın AİHM hakimliği için yeterli olduğunu belirtmiş ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunmuştu.

9 Nisan 2019 tarihinde yapılan AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçimde 111 oy alan Saadet Yüksel mutlu sona ulaştı. Yüksel ülkemiz adına AİHM hakimi olarak 9 yıl süre ile görev yapacak.AİHM’de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş’tan boşalan koltuğa yeni hâkim seçmek amacıyla başlatılan süreç Adalet ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüldü.

Son dakika... AİHMe Türk kadın yargıç

SAADET YÜKSEL KİMDİR?

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yapmıştır. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar’da bulunan Hamad Bin Khalifa üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Yüksel’in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.   

AİHM’ye yargıç adayları mülakatta
AİHM’ye yargıç adayları mülakatta
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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