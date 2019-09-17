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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
17.09.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Son dakika... Adnan Oktar davası başladı! Mahkeme önünde davul zurna çaldırdı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Son dakika... Adnan Oktar davası başladı! Mahkeme önünde davul zurna çaldırdı

Adnan Oktar örgütünden iki kızını kurtarmak için Avusturya’dan gelen Elvan Koçak’a destek çıktığı için tutuklandığını ve hakkında davalar açıldığını öne süren Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, Adnan Oktar’ın davasının görüldüğü Silivri Cezaevi’nin önünde davul zurna çaldırıp oynadı. Mahmut Alan, “Beni tutuklattığında 'Boluluyum Bolulu' türküsünü televizyonda çaldırıp, dansöz oynatmıştı. Kendisine buradan el sallıyorum. Adnancığım izle beni” dedi.

Adnan Oktar’ın davasının görüldüğü Silivri Cezaevi’ne ilk gelenlerden biri de Adnan Oktar yüzünden tutuklandığını iddia eden BBP eski Bolu İlçe Başkanı Mahmut Alan ve arkadaşlarıydı. Mahmut Alan dava için Bolu’dan gelmişti.

Kendi iddiasına göre, Adnan Oktar’dan 16 yaşındaki iki kızını kurtarmaya çalışan gurbetçi Elvan Koçak’a destek çıktığı için iftiraya uğramış, Adnan Oktar’a suikast düzenleyeceği iddiasıyla gözaltına alınmış ve hakkında dava açılmıştı. Adnan Oktar’ın kendisi gözaltına alındığında 'Boluluyum Bolulu' türküsü çaldırıp dansöz oynattığını iddia eden Mahmut Alan, beraberinde davul, zurna ve klarnet ekibini de getirmişti. Silivri Cezaevi’nin girişinde otomobilini durduran Mahmut Alan, davul zurna çaldırıp oynadı.

''ADNANCIĞIM İZLE BENİ''

Mahmut Alan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Eski BBP Bolu İl Başkanı’yım. Köroğlu Gençlik Teşkilatı Dernek Başkanı’yım. Kızları 16 yaşında olduğu için Avusturya’dan gelerek Türkiye’de ciddi mücadele veren Elvan Koçak ağabeyimizle bir mücadeleye girdik. O esnada Adnan Oktar’a bir hakaretimiz, herhangi bir tehdidimiz olmamasına rağmen kendisi beni onu öldürmeye teşebbüsle suçladı. Vatan Emniyet’te uzun süre tutuklu kaldım. Daha sonra serbest bırakıldım. Bu esnada çevremde bulunan 5- 6 arkadaşımıza da organize şekilde suç duyurusunda bulundular. Hepsi de şu anda mahkemelerde uğraşıyorlar. Benim davam kaldırıldı. İslama ve Türklüğe, örf ve adetlerimize Kuran’ı Kerim’i örnek göstererek değerlerimize küfür eden bu şahıs, İsrail’in uşağı. Bizle psikolojik savaş yaptı. Psikolojik olarak bizi yıprattı. O dönemde ben tutuklanınca 'Boluluyum Bolulu' diye bir türkü var. Çaldırıp ekranda dansöz oynatmıştı. Ben de inşallah bugün kendisi devletimin elindeyken oynayacağım. O bize 'Bolulu' demişti. Biz de ona bir gönderme yapacağız. Kendisine buradan el sallıyorum. Adnancığım izle beni.”

Adnan Oktar suç örgütü hakim karşısına çıkıyor
Adnan Oktar suç örgütü hakim karşısına çıkıyor
Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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