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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Adnan Oktar davası başladı! İşte duruşmadan notlar...

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Adnan Oktar davası başladı! İşte duruşmadan notlar...

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve suç örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, dün salonda yapılan hazırlıklar çerçevesinde isimlerinin yazıldığı sandalyelerine oturtulurken, Adnan Oktar "1" numaralı sandalyede yer aldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu toplam 162 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, 29 tutuksuz sanık ile bir kısım müşteki sanıklar da duruşma salonunda yer aldı. Aralarında eski emniyet müdürü Adli Serdar Saçan’ın, Fırat Develioğlu’nun da bulunduğu müştekiler ve izleyicilerde salonda hazır bulundu.

Sanıklar, dün salonda yapılan hazırlıklar çerçevesinde isimlerinin yazıldığı sandalyelerine oturtulurken, Adnan Oktar bir numaralı sandalyede yer aldı.

Sanıklar, onarlı gruplar halinde duruşma salonuna çıkartılırken, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve Tarkan Yavaş ayrı olarak getirildi. Oktar’ın beyaz ceket, beyaz gömlek ve siyah pantolon giydiği görüldü.

Sanıkların kimlik tespiti yapılırken, heyetin salona gelmesi bekleniyor.

Öte yandan duruşma başlamadan önce Bolu’dan gelen Mahmut Alan isimli bir vatandaş, cezaevi yakınında klarnet ve davul çaldırdı. Oktar’ın kendisini mağdur ettiğini, cezaevinde olmasından dolayı çok mutlu olduğunu, bu sebeple Silivri’ye geldiğini söyleyen Mahmut Alan, Oktar’a yazdığı şarkıyı da söyledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 mağdur kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında istenen cezalar şöyle:
"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı mal varlığı bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

İddianamede, örgüt elebaşısı Adnan Oktar hakkında ise “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme”, “Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek”, “Resmi belgeyi yok etmek”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Nitelikli cinsel saldırı”, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek”, “Eğitim öğretim hakkının engellenmesi”, “Eziyet etme”, “Şantaj”, “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Dolandırıcılık”, “3628 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Hakaret”, “Tehdit”, “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek”, “Suçluyu kayırma” ve “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında ise sadece “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında ise benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

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