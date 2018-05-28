ADD'nin '27 Mayıs' paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD ) ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen ve 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin olarak, TCK’nın 215. maddesinde düzenlenen, 'suç ve suçluyu övme suçu'ndan dolayı resen soruşturma başlattı.