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ADD'nin '27 Mayıs' paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
28.05.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD ) ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen ve 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin olarak, TCK’nın 215. maddesinde düzenlenen, 'suç ve suçluyu övme suçu'ndan dolayı resen soruşturma başlattı.
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