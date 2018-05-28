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    ADD'nin '27 Mayıs' paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    28.05.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD ) ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen ve 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin olarak, TCK’nın 215. maddesinde düzenlenen, 'suç ve suçluyu övme suçu'ndan dolayı resen soruşturma başlattı.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Etiketler: Son dakika , gündem
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