Bekir Bozdağ'dan ADD bildirisine sert tepki

Bozdağ şunları söyledi:

Atatürkçü Düşünce Derneği, darbeci bir zihniyete sahip olduğunu, darbeyi ve darbecileri kutsayarak ortaya koymuştur. Bu Atatürk’e de büyük bir saygısızlıktır.

İNCE'NİN TRT'YE ELEŞTİRİLERİ

TRT'yi uzunca bir zamandır konuşmalarında hedef gösteriyor. Bazı kişilerin dün TRT'nin aracına saldırdıklarını gördük. Sayın İnce bu konuşmalarına devam ediyorsa onun konuşmalarından gazlanan bazı kişiler daha büyük suçlar işleyebilir.

Onlar demokrat geçiniyorlar, 'Biz gelirsek medya daha özgür olur.' diyorlar ama görüyorsunuz daha gelmeden medyanın sesini kısmak için kaba kuvvete başvuruyorlar.

MUHARREM İNCE'NİN, FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADE SÜRECİNE İLİŞKİN İDDİALARI

Sayın İnce'nin sözleri gerçekleri yansıtmıyor. Daha önce ABC denen bir gazetenin haberinden bahsediyor. Açıklıkla ifade etmek lazım, evrakları ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde gönderdik. Anlaşmaya tek tek riayet edilmiştir, tek bir yanlış yoktur. Aramızdaki anlaşmaya göre gönderiyoruz, adalet bakanlığı bu konuda uzmandır. Muharrem Bey de, yanındakiler de bunu bilmezler. Hayatlarında bir tane iade dosyası görmemişlerdir. Avukatları da bir tane iade dosyası görmemiştir. Türkiye'den gönderilen evraklar üzerinden delil tartışması yapıyorlar. Başka ülkelerin iade taleplerinde bile daha güçlü deliller yoktur. ABD buna rağmen direniyor. Türkiye'nin talebini adli makama göndermesi lazım.

ABD'ye kükreyeceğine Türkiye'ye kükrüyor, ABD'den bilgi, belge veri isteyeceğine, onların dediğine kayıtsız şartsız inanıyor, Türkiye'den bilgi belge istiyor.

ALMANYA'NIN ÇİFTE STANDART UYGULAMALARI

Diyorum ki Alman hükümetine en büyük cevabı sandıkta verelim. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da, Berlin'in üzüldüğü Ankara'nın sevindiği bir seçim sonucu ortaya çıktığı zaman bunların yaptıkları bütün Türkiye aleyhtarı çalışmalar boşa gidecektir.



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