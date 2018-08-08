Son dakika... ABD'ye giden Türk heyetinden ilk haber
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile saat 18.00’de görüşeceği bilgisini verdi.
Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyetinin, ilk toplantısını bugün yapması bekleniyordu.
Adalet, Hazine-Maliye ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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