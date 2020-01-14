Haber Giriş: 14.01.2020 - 13:22,
Son dakika... 5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
AK Parti'nin Meclis grup toplantısının ardından farklı partilerden seçilen bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçti. Belediye Başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İşte AK Parti'ye geçen belediye başkanları:
İyi Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek
Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu
CHP’li Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk
Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı
Bağımsız olan Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan
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