3 çocuk kayboldu...
Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde serinlemek iÃ§in Dilimli BarajÄ±'na giren 2'si kardeÅŸ 3 Ã§ocuk kayboldu.Â
Olay, akÅŸam saatlerinde YÃ¼ksekova ilÃ§esine 10 kilometre mesafedeki Dilimli BarajÄ±'nda meydana geldi. YaÅŸlarÄ± 13 ile 15 arasÄ±nda olan OrÃ§un ve Olcay OlalÄ± kardeÅŸler ile kuzenleri Mesut BÃ¼yÃ¼ksu, serinlenmek iÃ§in baraja girdi. Bir sÃ¼re sonra gÃ¶zden kaybolan Ã§ocuklarÄ± fark eden kÃ¶y sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve olayÄ± duyan vatandaÅŸlar el fenerlerini alarak baraja geldi. Baraj etrafÄ±nda aramalar devam ederken, Ã§ocuklarÄ±n elbiselerine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in Van'dan dalgÄ±Ã§ talep edildi.Â
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