Son dakika... 17 valinin görev yeri değişti, 21 vali merkeze çekildi
Yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara Valisi Erkan Topaca, Mülkiye Başmüfettişliğine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valiliğine atandı. Şahin'den boşalan İstanbul Valiliğine ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi.
Yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 21 ilin valisi merkeze çekildi, 17 valinin görev yeri değişti.
Ankara Valisi Ercan Topaca, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valiliğine atandı. Şahin'den boşalan İstanbul Valiliğine ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi.
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