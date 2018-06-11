Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 4-11 Haziran tarihleri arasında yurt içinde gerçekleştirilen terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele, siber suçlarla mücadele, düzensiz göçle mücadele ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca gerçekleştirilen bin 683 operasyonda, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 771 terör, 3 bin 606 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 114 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 491 kişi gözaltına alındı. Son bir haftada yurt içinde 40’ı ölü, 17’si sağ, 12’si teslim olmak üzere toplam 69 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 3 ilde 12 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 21’i ağır ve uzun namlulu toplam 24 silah, 26 adet el bombası, 4 bin 320 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 8 adet El Yapımı Patlayıcı veya Mayın imha edildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 681 operasyonda; 228 kg esrar, 209 kg eroin, 3.06 kg sentetik kannabinoid, 0.65 kg metamfetamin, 142 bin 974 adet ectasy, 421 adet captagon, bin 122 adet sentetik ecza, 75 bin 014 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 835 bin 311 paket kaçak

sigara, 98 bin 504 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 606 kişi gözaltına alındı.



Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 359 şüpheli gözaltına alındı.



Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 624 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 306 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Düzensiz göçle mücadelede 638’i denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 191 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 114 organizatör gözaltına alındı.