Soma'da 1 kişiye PKK gözaltısı
Manisa'nın Soma ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üyesi olduğu öne sürülen S.S. gözaltına alındı.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olduğu belirtilen S.S.'nin yakalanması için bu sabah oparasyon yaptı. Evine yapılan baskında gözaltına alınan S.S., emniyete getirildi. S.S.'nin evinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar bulunduğu öğrenildi. Zanlı S.S., emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.
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